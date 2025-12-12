Dopo il ghiaccio il Live Dome | a Milano ci sarà l' arena più grande d' Europa 40mila posti

12 dic 2025

A Rho Fiera, Milano si appresta a ospitare il più grande arena d'Europa, il Live Dome, con una capacità di 40.000 posti. Nonostante i tempi ristretti, la città si prepara a vivere un evento olimpico di grande livello, con tutte le strutture pronte per accogliere atleti e visitatori in un contesto di grande fermento e innovazione.

A Rho Fiera (Milano) è tutto pronto per le Olimpiadi, nonostante ci sia stato meno tempo per prepararsi rispetto alle altre location di gara. A due mesi dall'evento, al Milano Ice Park (così come è stato ribattezzato l'insieme degli impianti allestiti a Rho), è stato già collaudato lo Speed. Milanotoday.it

MILANO-CORTINA 2026 – Il nuovo live-dome in Fiera Milano che ospiterà le gare di Speed Skating

