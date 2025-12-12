Dopo i brigatisti sul palco vietato gridare al fascismo

L'episodio solleva il dibattito sulla libertà di espressione artistica e i limiti nel contesto politico. Mentre la P38 è stata scagionata per le sue canzoni, considerandole espressioni artistiche, si osservano disparità di trattamento rispetto ad altri fenomeni politici e culturali. La questione apre un confronto sulle modalità di gestione di eventi e simboli controversi.

Scagionata la P38 perché le sue canzoni, anche se aggressive, sono espressioni artistiche. Ma perché non vale per la destra? Nuovo giorno, nuovo psicodramma. Poiché il tentativo degli antifascisti (in mancanza) di professione di cacciare l'editore Passaggio al bosco dalla fiera libraria romana Più libri più liberi è stato respinto con pernacchie, ecco subito un altro caso di fascismo incipiente su cui i nostri eroi si stanno buttando a pesce. A Macerata nel fine settimana si tiene la rassegna «Letture maceratesi», che ha la gravissima colpa di ospitare anche autori avvicinabili alla destra (fra cui il nostro Fabio Dragoni ).

Il figlio del giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse nel 2002: si crea un pericoloso precedente. "Dopo questa sentenza chiunque potrà usare contenuti simili. Non è provocazione e nemmeno arte"