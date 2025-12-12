Dopo 25 anni al top dentro Mediaset la decisione drastica di Pier Silvio Berlusconi

Dopo un quarto di secolo al vertice di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi prende una decisione importante: avviare una significativa trasformazione nel format del Grande Fratello, segnando un nuovo capitolo nella gestione e nella direzione del popolare reality.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha deciso di introdurre una profonda trasformazione nell'autorialità del Grande Fratello. Dopo oltre due decenni di conduzione stabile, il reality di Canale 5 si prepara ad abbandonare la figura storica del capo progetto Andrea Palazzo, segnando così una svolta significativa nel panorama televisivo italiano. Cambio di struttura per l'autorialità: addio al capo progetto unico. Secondo le informazioni diffuse da fonti affidabili del settore, il nuovo assetto non prevede più un unico responsabile alla guida degli autori, ma punta su un team composto da più figure di pari livello, ciascuna dedicata a selezionati concorrenti.

Dopo 25 anni da top manager, ho lasciato per vivere in autosufficienza”

