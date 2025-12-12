Donnet getta la spugna | addio a Generali-Natixis

L’alleanza tra Generali e Natixis nel settore del risparmio gestito si conclude ufficialmente, confermando le voci di una crisi ormai consolidata. Dopo anni di collaborazione, il gruppo assicurativo italiano e il gestore francese si separano, segnando un cambiamento importante nel panorama finanziario e assicurativo internazionale.

Era una fine annunciata da tempo, ora c'è anche l'ufficialità: è morta l'alleanza nel risparmio gestito tra il gruppo assicurativo Generali e il gestore francese Natixis. Si parlava di un cda decisivo per il 19 dicembre, ma i due gruppi hanno anticipato i tempi con una nota congiunta per sancire l'addio al progetto. «Facendo seguito all'annuncio del 21 gennaio 2025 relativo alla firma di un Memorandum d'Intesa non vincolante per la creazione di una joint venture tra le rispettive attività di asset management, Generali e Bpce (il gruppo che controlla Natixis, ndr) hanno condotto approfondite interlocuzioni e le consultazioni previste con gli stakeholder interessati», ma «sebbene negli ultimi mesi il lavoro svolto insieme abbia confermato il merito e il valore industriale di una partnership, Generali e Bpce hanno stabilito congiuntamente di interrompere le consultazioni in linea con i termini comunicati il 15 settembre scorso concludendo che non sussistono le condizioni per raggiungere un accordo definitivo».

