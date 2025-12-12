Donnarumma nominato vicepresidente dell’UIC

Stefano Antonio Donnarumma, attuale amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, è stato nominato vicepresidente dell’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC). Questa nomina sottolinea il suo ruolo di rilievo nel settore ferroviario a livello internazionale, rafforzando ulteriormente la sua presenza e influenza nel settore dei trasporti.

Stefano Antonio Donnarumma, attuale amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, è stato nominato vicepresidente dellUIC. Si tratta della Union Internationale des Chemins de fer, l’organizzazione che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder del trasporto su rotaia di tutto il mondo. Donnarumma è stato anche confermato alla Presidenza della Regione Europea della UIC per il biennio 2026-2027. Lettera43.it

