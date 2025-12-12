Donna schiaffeggiata davanti al Tribunale | intervengono Polizia e militari dell' Esercito

Nella mattinata di giovedì, una donna è stata schiaffeggiata davanti al Tribunale di Rimini, attirando l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato da un presente che ha assistito all’aggressione, portando l’intervento immediato di polizia e militari dell’Esercito per gestire la situazione.

"Correte, sta picchiando una ragazza fuori dal Tribunale". Questo l'allarme, scattato nella mattinata di giovedì, da parte di uno dei frequentatori del palazzo di giustizia di Rimini che, verso le 9, ha assistito una scena di violenza. Protagonista, come riferisce RiminiToday, una coppia di.

