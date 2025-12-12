Donna morsa in piazza Garibaldi | scatta il braccialetto elettronico

Triesteprima.it | 12 dic 2025

Una donna è stata morsa in piazza Garibaldi lo scorso 9 dicembre. Per il responsabile, un 30enne di origini laziali, è stato disposto l'uso del braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento entro 500 metri. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella zona, portando alle autorità a intervenire con misure di sicurezza e tutela.

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento entro i 500 metri al 30enne di origini laziali che ha morso una donna in piazza Garibaldi lo scorso 9 dicembre. I due erano conviventi. L’uomo è stato sentito nella mattinata di oggi, 12 dicembre, dal Gup Manila Salvà, che dopo l'interrogatorio. Triesteprima.it

