Donazione per i bimbi del reparto neonatologia del Maggiore

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, Santa Lucia ha visitato il reparto di neonatologia dell'AOU di Parma, portando conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. La donazione di tre cuscini da allattamento rappresenta un gesto di solidarietà per migliorare il benessere dei neonati e delle mamme durante il loro soggiorno in ospedale.

Oggi pomeriggio,Santa Lucia è arrivata nel reparto di neonatologia dell’AOU di Parma, consegnando tre cuscini da allattamento.L’importante donazione è stata voluta da Eliana, mamma della piccola Marta nata alla 30 settimana di gestazione e ricoverata nel reparto di neonatologia per due mesi.Il. Parmatoday.it

