Donald Trump intrattiene una relazione con Satana e c’è di mezzo pure un bambino la storia finisce malissimo | il finale di stagione di South Park fa discutere

L'ultimo episodio di South Park ha suscitato scalpore, affrontando temi controversi con il consueto spirito irriverente. In questa stagione, la serie presenta una trama che coinvolge Donald Trump, Satana e un bambino, generando discussioni tra i fan e i critici. Ecco cosa c’è da sapere sul finale di stagione che ha fatto discutere il pubblico.

Attenzione, stiamo parlando di South Park. È importante dirlo subito così, se il lettore non ha alcun interesse nella la serie animata satirica creata da Trey Parker e Matt Stone, può chiudere la pagina. Quindi cartone animato satirico, ultima puntata di stagione, spoiler sulla trama. Lettore avvisato, lettore salvato. Il finale della stagione 28 rivela il destino del figlio non ancora nato di Trump, dopo i numerosi tentativi falliti del Presidente di abortirlo. Già qua siamo a un’affermazione forte, diciamo così, e People spoilera anche il resto. Intanto, come siamo arrivati qui? La stagione ha costruito, episodio dopo episodio, una surreale parabola in cui il presidente intrattiene una relazione con Satana, da cui nasce una gravidanza accidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

