Don Ciotti a Messina per ricordare Graziella Campagna | Quando i ragazzi hanno punti di riferimento si infiammano

Don Ciotti a Messina ricorda Graziella Campagna sottolineando l'importanza dei punti di riferimento per i giovani. Secondo lui, il vero problema non sono i ragazzi, ma il ruolo degli adulti nel guidarli e nel trasmettere la conoscenza delle sfide della nostra storia. Un messaggio di responsabilità e stimolo per il futuro.

"Il vero problema non sono i giovani ma il mondo degli adulti, che hanno la responsabilità' di aiutarli a trasmettere e stimolare la conoscenza dei problemi che hanno attraversato la nostra storia. Sono gli adulti che hanno questo ruolo a cominciare dalla famiglia, dalla scuola, dai contesti. 11 e 12 dicembre eventi in ricordo della giovane vittima di mafia. Aveva 17 anni e faceva la stiratrice in una lavanderia quando trovò l'agendina di un mafioso...

Messina Giornata di Libera contro le mafie con Don Ciotti

