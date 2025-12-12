domani tornano le bancarelle e la secolare devozione per santa lucia

Domani si rinnova la tradizione della festa di Santa Lucia, patrona della vista. Nella chiesa dedicata a lei in corso della Repubblica, centinaia di fedeli si riuniranno per le preghiere e la benedizione degli occhi, mentre tornano le bancarelle, rinnovando un momento di devozione e festa popolare.

Domani si celebra la festa di Santa Lucia, patrona della vista: nella chiesa a lei dedicata in corso della Repubblica centinaia di persone parteciperanno alle preghiere e riceveranno la benedizione degli occhi. Lungo l’antico borgo Cotogni, inoltre, si potrà visitare la tradizionale fiera con le bancarelle per acquistare il torrone e i doni natalizi. Il programma prevede stasera, vigilia della festa, la recita dei vespri alle 17, seguita dalla messa alle 17.30 al termine della quale vi sarà la benedizione degli occhi fino alle 19. Domani, solennità di Santa Lucia, le messe saranno celebrate alle 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it