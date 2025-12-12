Domani al Seven torna il Knock Out Action Dedica alla memoria di Federico Marchini

Domani alle 20 torna al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone il Knock Out Action (KOA), giunto alla sua 17ª edizione. L'evento è dedicato alla memoria di Federico Marchini e promette spettacolo e adrenalina, attirando appassionati e sportivi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle competizioni di combattimento e non solo.

Domani alle 20 torna il Koa Knock Out Action al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone alla 17esima edizione. L’evento è un vero e proprio galà di sport da combattimento, cui partecipano campioni di diverse discipline sportive dell’ambito, tra cui kickboxing, k1 e la muay thai. La manifestazione vedrà salire sul ring del Seven Sporting Club gli atleti di casa: Aron Capuccini di Longiano, Giorgia Berlati di Gatteo, Aurora Paolini di Pesaro, Filippo Onofri di San Mauro Pascoli e Sergio Vintonovic di Gatteo. La manifestazione è dedicata alla memoria del compianto Federico Marchini, storico campione italiano ed europeo, istruttore di arti marziali della Pro Fighting di Bellaria, scomparso il 26 giugno del 1999 alla giovane età di 28 anni a seguito di un incidente stradale alle porte di Chioggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani al Seven torna il Knock Out Action. Dedica alla memoria di Federico Marchini

Ecco il calendario della Seven Cup di domani 8 dicembre, chi vincerà questa settimana edizione? Vi ricordiamo che potete seguire le partite in diretta: https://copafacil.com/-5y0gz@qu1r In bocca al lupo a tutti! - facebook.com Vai su Facebook

Domani al Seven torna il Knock Out Action. Dedica alla memoria di Federico Marchini - Domani alle 20 torna il Koa Knock Out Action al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone alla 17esima edizione. Secondo ilrestodelcarlino.it

Tutto incasinato! ? #mashaandthebear #mashaeorso #Shorts #MissioneMatrimoni #cartonianimati

Video Tutto incasinato! ? #mashaandthebear #mashaeorso #Shorts #MissioneMatrimoni #cartonianimati Video Tutto incasinato! ? #mashaandthebear #mashaeorso #Shorts #MissioneMatrimoni #cartonianimati