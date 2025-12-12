Domani a Rometta un albero di Natale fatto con materiali di recupero

Domani a Rometta si svolgerà un evento speciale dedicato alla creatività e alla sostenibilità: un albero di Natale realizzato con materiali di recupero. Organizzato dall’Associazione ’Porta dei Tre Parchi’ in collaborazione con il Comune di Fivizzano e la ’Bottega dei Parchi’, l’iniziativa promuove festa e meraviglia per grandi e piccini a partire dalle 14.

Festa e meraviglia per grandi e piccini. Organizzato dall’Associazione ’Porta dei Tre Parchi’, con il patrocinio del Comune di Fivizzano e la collaborazione della ’Bottega dei Parchi’, domani dalle 14.30 a Rometta, presso la piazza dei Parchi, verrà allestito un grande albero di Natale donato dal Comune insieme alle luci. Sarà l’Associazione che a suo tempo aveva visitato e coinvolto le scuole di Fivizzano, Monzone, Soliera, Ceserano e San Terenzo Monti ad aiutare tutti i bambini presenti a realizzare gli addobbi per l’albero utilizzando materiali di recupero. Durante l’allestimento saranno organizzati dei giochi con delle gare: la staffetta del pupazzo di neve, il trasporto di un pacchetto da un punto all’altro della piazza senza farlo cadere, il lancio del cappello a Babbo Natale, il ’tattoo artist di Natale’ con tatuaggi antiallergici per i bimbi e la ’Lettera a Babbo Natale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it