Dog Relais all’aeroporto di Fiumicino | il primo asilo e pensione per cani in uno scalo italiano

All’Aeroporto di Fiumicino è stato inaugurato il Dog Relais Airport Resort & Daycare, il primo asilo e pensione per cani in uno scalo italiano. La struttura innovativa offre un servizio dedicato ai viaggiatori che desiderano affidare i propri animali durante i loro spostamenti, garantendo comfort e sicurezza per i nostri amici a quattro zampe.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – All'Aeroporto di Fiumicino è stato recentemente inaugurato il Dog Relais Airport Resort & Daycare, il primo asilo e pensione per cani realizzato in uno scalo italiano, una struttura innovativa pensata per offrire una soluzione concreta a tutti i viaggiatori che non possono portare con sé il proprio animale. Il progetto sorge all'interno del parcheggio Lunga Sosta di via Antonio Zara su un'area di 4.500 mq e si propone come punto di riferimento per chi deve spostarsi senza rinunciare al benessere del proprio cane. La struttura, gestita da "Fly Le Dog", accoglie gli animali per poche ore o per periodi più lunghi, grazie alle formule di asilo diurno e pensione completa.