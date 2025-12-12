Documenti preliminari e di avvio del procedimento amministrativo | in allegato i documenti della sezione 1

In questa sezione vengono presentati i documenti preliminari e di avvio del procedimento amministrativo nelle istituzioni scolastiche. Si tratta di strumenti fondamentali che avviano e strutturano il percorso amministrativo, garantendo un corretto funzionamento e una gestione efficace delle attività scolastiche. Di seguito, sono allegati i documenti della prima sezione dedicata a questo tema.

La prima sezione è dedicata ai documenti fondamentali che aprono e strutturano l'intero procedimento amministrativo all'interno delle istituzioni scolastiche. Essa comprende la Comunicazione formale di apertura del procedimento amministrativo, l'Atto di designazione del responsabile del procedimento e la Richiesta di integrazione o perfezionamento dell'istanza. Questi tre modelli costituiscono il nucleo essenziale della fase iniziale del procedimento amministrativo.

