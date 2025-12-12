Docenti neo immessi in ruolo sì anno di prova per ITP che passano a tabella A Chi non deve svolgerlo

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 95371 dell’11 dicembre 2025, che fornisce importanti indicazioni sull'anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. In particolare, vengono chiarite le modalità e le eccezioni per i docenti ITP che passano in tabella A, specificando chi è esonerato dallo svolgimento dell’anno di prova.

Con nota n. 95371 dell'11 dicembre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato le informazioni relative all'anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

*AVVISO IMPORTANTE – LIQUIDAZIONE TFR DOCENTI IRC NEOASSUNTI* Il Dipartimento Nazionale UIL Scuola IRC informa che molti docenti di religione immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2025 stanno ricevendo da parte dell’INPS una co - facebook.com Vai su Facebook

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ... Secondo orizzontescuola.it

Docenti di ruolo da PNRR con abilitazione acquisita entro il 31 dicembre: ci sarà la riduzione dei giorni per superare l’anno di prova - Le immissioni in ruolo 2025/2026 hanno consentito, ai docenti vincitori del concorso PNRR 2, di entrare in ruolo a partire dall’1 settembre 2025 con un contratto a tempo determinato, convertibile in c ... Secondo tecnicadellascuola.it

Docenti neoimmessi in ruolo, dichiarazione dei servizi: ecco come fare

Video Docenti neoimmessi in ruolo, dichiarazione dei servizi: ecco come fare Video Docenti neoimmessi in ruolo, dichiarazione dei servizi: ecco come fare