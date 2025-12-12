Docenti in anno di prova potranno aggiornare GPS per altra classe di concorso Pillole di Question Time

Durante il question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stata discussa la possibilità per i docenti in anno di prova di aggiornare il GPS per un’altra classe di concorso. L’evento, condotto da Andrea Carlino con ospite Sonia Cannas, ha approfondito un tema di grande interesse per molti insegnanti di ruolo coinvolti in questa fase.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione che riguarda molti docenti di ruolo, in particolare coloro che stanno svolgendo l’anno di prova. Il tema centrale è stato l’aggiornamento delle GPS per una diversa classe di concorso rispetto a quella di titolarità. L'articolo . Orizzontescuola.it

