Docenti in anno di prova potranno aggiornare GPS per altra classe di concorso Pillole di Question Time

Durante il question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stata discussa la possibilità per i docenti in anno di prova di aggiornare il GPS per un’altra classe di concorso. L’evento, condotto da Andrea Carlino con ospite Sonia Cannas, ha approfondito un tema di grande interesse per molti insegnanti di ruolo coinvolti in questa fase.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione che riguarda molti docenti di ruolo, in particolare coloro che stanno svolgendo l’anno di prova. Il tema centrale è stato l’aggiornamento delle GPS per una diversa classe di concorso rispetto a quella di titolarità. L'articolo . Orizzontescuola.it

GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie - GPS, elenchi regionali, GaE e concorsi: tanto di cui parlare quando ad essere interessati sono i docenti precari o interessati ad una supplenza. orizzontescuola.it

Circolare annuale sul periodo di formazione e prova per i Docenti 2025 2026 pubblicata: ecco il testo Pdf e cosa prevede - E' stata pubblicata la Circolare annuale che regola il percorso di formazione e prova per i docenti 2025 2026. ticonsiglio.com

???????? ???? ?????????? Il superamento dell’anno di prova e formazione per docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo – a.s. 2025/2026 Il Ministero ha pubblicato la Circolare delle disposizioni relative al periodo di formazione e prova p - facebook.com facebook

L’anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 e dal decreto attuativo DM n. 226/2022. A tali disposizioni si aggiungono le indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con … x.com