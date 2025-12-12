Dobbiamo scendere in campo con la fame di punti

Mister Stefano Cuccù si prepara alla prossima sfida, sottolineando l'importanza di entrare in campo con determinazione e ambizione. La squadra cerca ancora rinforzi per rafforzare la rosa, con trattative in corso ma senza novità ufficiali. L’obiettivo è mantenere alta la motivazione e puntare ai punti fondamentali per il proseguo della stagione.

Mister Stefano Cuccù sta aspettando almeno un altro paio di rinforzi dal mercato. Le trattative non mancano, ma sembra che non sia arrivato ancora nessuno. In attesa il tecnico dei fidardensi recupera, per la partita di domenica in casa contro il Fossombrone, Valentino, dopo aver scontato la giornata di squalifica. Alcuni acciaccati mancano nel gruppo biancoverde, ma dovrebbero recuperare tutti per la sfida di domenica. Nessun squalificato questa settimana nel Castelfidardo (in diffida sono entrati Palestrini e Paramatti), mentre il Fossombrone dovrà fare a meno oltre che di Imbriola anche di Giunchetti, entrambi centrali di difesa (a proposito di ex Castelfidardo e di squalifiche è stato fermato per un turno anche Lorenzo Braconi della Vigor Senigallia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo scendere in campo con la fame di punti"

Per l’Amalfi Coast - Sambuco C5 c’è la capolista Olympique Sinope: “Dobbiamo scendere in campo con la mente libera” - facebook.com Vai su Facebook

"Dobbiamo scendere in campo con la fame di punti" - Mister Stefano Cuccù sta aspettando almeno un altro paio di rinforzi dal mercato. Riporta msn.com

Bari, Pagano: "Per riconquistare i tifosi dobbiamo scendere in campo dando tutto" - Intervistato dai microfoni di Radio Bari, il centrocampista della formazione pugliese Riccardo Pagano ha commentato il suo arrivo in biancorosso: "Sin dal primo giorno mi sono trovato bene con i ... Da tuttomercatoweb.com

IL PRIMO BACIO DI KENDAL E CARLY #shorts

Video IL PRIMO BACIO DI KENDAL E CARLY #shorts Video IL PRIMO BACIO DI KENDAL E CARLY #shorts