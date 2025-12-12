Do Kwon e la truffa epica e generazionale trova il suo epilogo | ecco la pena per l’imprenditore sudcoreano

Do Kwon, noto imprenditore sudcoreano, ha ricevuto una condanna di 15 anni di carcere da un tribunale di New York. La sentenza si riferisce al fallimento della criptovaluta TerraUSD, che ha coinvolto una delle truffe più note e discusse nel mondo delle criptovalute. La vicenda rappresenta un capitolo significativo nel panorama delle frodi finanziarie legate alle criptomonete.

Do Kwon, noto imprenditore sudcoreano, è stato condannato a 15 anni di carcere. Un tribunale di New York, come riportato da Il Post, ha emanato la sentenza per il fallimento, da parte dell'imprenditore, della criptovaluta TerraUSD. La truffa di Kwon e il crollo della criptovaluta. L'imprenditore sudcoreano, dichiaratosi colpevole ad agosto, è il fondatore della "piattaforma di criptovalute Terraform Labs e di TerraUSD ". Questo tipo di criptovalute, definite stablecoin, sono ideate per mantenere un valore fisso connesso ad altre attività finanziarie. Nel 2022 si è verificata una perdita di 40 miliardi di dollari, causando una crisi legata alla credibilità della criptovaluta.

