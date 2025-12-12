Divinity è un gioco completamente nuovo ed è il titolo più grande ed ambizioso di Larian Studios

Larian Studios ha annunciato Divinity, il loro nuovo RPG presentato ai The Game Awards 2025, definendolo il titolo più grande e ambizioso di sempre. Questo ritorno all’universo che ha reso celebre il team promette un’esperienza innovativa e coinvolgente, senza seguire le rotte già battute, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di giochi di ruolo.

Larian Studios ha stupito il pubblico dei The Game Awards 2025 con l’annuncio di Divinity, un nuovo RPG che segna il ritorno del team nell’universo che lo ha reso celebre, ma senza ripercorrere strade già battute. Il trailer di presentazione – cupo, viscerale e a tratti disturbante – ha anticipato un mondo fantasy carico di rituali infuocati, scenari grandiosi e visioni che suggeriscono una narrazione intensa e matura. Sin dai primi istanti è apparso chiaro che il progetto non punta a essere un semplice seguito, bensì una reinvenzione. Swen Vincke, CEO dello studio, ha confermato nel corso di una nuova intervista con GamesRadar che Divinity è il più grande e ambizioso gioco mai realizzato da Larian: un’opera che il team ha sempre desiderato creare e che ora, dopo l’enorme successo di Baldur’s Gate 3, può finalmente concretizzare grazie ai mezzi acquisiti. Game-experience.it

Divinity è un gioco completamente nuovo che non richiede di conoscere i capitoli precedenti - Larian Studios spiega qualcosa su Divinity, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con gli altri capitoli della serie e la necessità di conoscerli per poter giocare al nuovo. multiplayer.it

Divinity è stato annunciato da Larian Studios con un trailer raccapricciante - Larian Studios ha annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco, Divinity, con un trailer davvero raccapricciante mostrato nel corso dei The Game Awards. multiplayer.it

