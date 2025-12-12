Divieto per i social fino a 14 anni | la nuova legge arriva in Parlamento

Una nuova proposta di legge in Parlamento mira a vietare l’uso dei social media ai minori di 14 anni. Questa misura, se approvata, potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui i giovani interagiscono con le piattaforme digitali, promuovendo una maggiore tutela e responsabilità nell’ambito dell’età e del contenuto online.

Un cambiamento radicale potrebbe presto rivoluzionare il rapporto tra giovanissimi e piattaforme digitali. A Cinque Minuti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha svelato l’esistenza di una proposta di legge bipartisan attualmente in discussione in Parlamento che prevede un divieto chiaro: niente social network per i minori di 14 anni. Una misura che arriva in un momento in cui il dibattito sull’uso — e l’abuso — degli smartphone tra i più giovani è più acceso che mai, e che potrebbe aprire una nuova stagione di regolamentazione sull’accesso ai contenuti online. Il ministro ha poi raccontato le reazioni dei ragazzi all’obbligo, introdotto quest’anno, di consegnare il cellulare all’ingresso della scuola. Caffeinamagazine.it

Divieto di social per gli under 14: nuovo ddl della Lega - In Senato è arrivato un ddl a firma della leghista Erika Stefani e di altri membri del partito, tra cui il vicepresidente Gian Marco Centinaio, sul divieto dell’uso dei social network agli under 14. lettera43.it

