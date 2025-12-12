Dividendi banche Rc auto | tutte le novità sulla manovra

Ilgiornale.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha presentato alla commissione Bilancio una serie di emendamenti alla manovra 2026, riguardanti diverse aree come dividendi, banche, Rc auto, affitti brevi, Tobin tax e finanziamenti per il cinema. Queste modifiche introducono novità e aggiornamenti su vari settori strategici per l’economia nazionale.

È stato presentato dal governo alla commissione Bilancio una serie di emendamenti per apportare modifiche alla manovra del 2026 che spaziano dagli affitti brevi alle banche, alla Tobin tax e i dividendi fino al mondo del cinema che avrà a disposizione più fondi. Affitti brevi e banche. Come annunciato, è stato cancellato l'aumento della cedolare secca con il ripristino della legge attualmente in vigore che prevede il 21% per la prima casa affittata e il 26% dalla seconda. Da quando, invece, si avrà un numero di appartamenti maggiore di due, l'attività di locazione si presume sia svolta in forma imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dividendi banche rc auto tutte le novit224 sulla manovra

© Ilgiornale.it - Dividendi, banche, Rc auto: tutte le novità sulla manovra

dividendi banche rc autoDividendi, banche e Rc auto: tutte le novità sulla manovra. Cosa cambia - Importanti novità nella manovra 2026: ecco tutti gli emendamenti del governo dagli affitti brevi alle novità per le banche, dalla tobin- Segnala ilgiornale.it

dividendi banche rc autoManovra, il governo la riscrive: dai dividendi agli affitti brevi fino a Tobin tax e Rc auto, ecco cosa cambia - Tra i principali interventi: la stretta sui dividendi viene limitata alle piccole partecipazioni, la cedolare secca torna al 21% per la prima casa, la Tobin Tax raddoppia e l’aliquota Rc auto sugli in ... Secondo msn.com

Il Titolo UNIPOL è un buon investimento? #azioni #investimenti #assicurazioni

Video Il Titolo UNIPOL è un buon investimento? #azioni #investimenti #assicurazioni