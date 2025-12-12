Dividendi banche Rc auto | tutte le novità sulla manovra
Il governo ha presentato alla commissione Bilancio una serie di emendamenti alla manovra 2026, riguardanti diverse aree come dividendi, banche, Rc auto, affitti brevi, Tobin tax e finanziamenti per il cinema. Queste modifiche introducono novità e aggiornamenti su vari settori strategici per l’economia nazionale.
È stato presentato dal governo alla commissione Bilancio una serie di emendamenti per apportare modifiche alla manovra del 2026 che spaziano dagli affitti brevi alle banche, alla Tobin tax e i dividendi fino al mondo del cinema che avrà a disposizione più fondi. Affitti brevi e banche. Come annunciato, è stato cancellato l'aumento della cedolare secca con il ripristino della legge attualmente in vigore che prevede il 21% per la prima casa affittata e il 26% dalla seconda. Da quando, invece, si avrà un numero di appartamenti maggiore di due, l'attività di locazione si presume sia svolta in forma imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
