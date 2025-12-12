Distrutto l' ascensore di un sovrappasso in viale Regione | Ci sono le telecamere identificare i responsabili

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ascensore situato nel sovrappasso di viale Regione, vicino al parcheggio Emiri, è stato danneggiato gravemente, rendendolo inutilizzabile. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili. L'evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull'integrità delle infrastrutture pubbliche nella zona.

Un ascensore distrutto e reso inutilizzabile. Accade nel sovrappasso di viale Regione, all'altezza del parcheggio Emiri, lato monte. A denunciare la situazione è Ninni Abbate, consigliere comunale della quarta circoscrizione. “Dal 20?novembre scorso, l’ascensore è stato oggetto di atti vandalici. Palermotoday.it

