Distrutto l' ascensore di un sovrappasso in viale Regione | Ci sono le telecamere identificare i responsabili

Un ascensore situato nel sovrappasso di viale Regione, vicino al parcheggio Emiri, è stato danneggiato gravemente, rendendolo inutilizzabile. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili. L'evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull'integrità delle infrastrutture pubbliche nella zona.

Un ascensore distrutto e reso inutilizzabile. Accade nel sovrappasso di viale Regione, all'altezza del parcheggio Emiri, lato monte. A denunciare la situazione è Ninni Abbate, consigliere comunale della quarta circoscrizione. “Dal 20?novembre scorso, l’ascensore è stato oggetto di atti vandalici. Palermotoday.it Distrutto l’ascensore di un sovrappasso in viale Regione: “Ci sono le telecamere, identificare i responsabili” Distrutto l’ascensore di un sovrappasso in viale Regione: “Ci sono le telecamere, identificare i responsabili” - Accade nel sovrappasso di viale Regione, all’altezza del parcheggio Emiri, lato monte. mondopalermo.it Leggo. . Una tragedia che si è consumata «in meno di 30 secondi» e ha distrutto una famiglia: Leon Dulia, un bambino di due anni, è stato attaccato e sbranato dal suo #cane, nel giardino di casa, nell'isola greca di #Zante. La mamma, Robbie Deeth, ha dichi - facebook.com facebook

Ostia, marciapiede transennato da anni in via Costanzo Casana - Canale 10

Video Ostia, marciapiede transennato da anni in via Costanzo Casana - Canale 10 Video Ostia, marciapiede transennato da anni in via Costanzo Casana - Canale 10