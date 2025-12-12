Disorganizzazione ed educatrici sfinite | precarie e FdI contro la Notte bianca dei nidi
A pochi giorni dalla “Notte bianca delle fiabe”, le educatrici precarie di Roma protestano, lamentando disorganizzazione e turni estenuanti. Le lavoratrici, riunite nel Comitato dei precari dei municipi, criticano i ritardi nei voucher e l’allestimento degli spazi all’ultimo momento, evidenziando le difficoltà legate all’organizzazione dell’evento promosso dall’amministrazione comunale.
“Spazi allestiti all’ultimo, voucher arrivati in ritardo e turni di lavoro sfinenti”. A poche ore dalla “Notte bianca delle fiabe”, l’iniziativa voluta dall’assessora alla Scuola del Comune di Roma, Claudia Pratelli, le educatrici riunite nel Comitato dei precari dei municipi di Roma Capitale. Romatoday.it
Per motivi organizzativi sono state rinviate le prove per posizioni economiche Ata. La disorganizzazione era evidente, con spostamenti di centinaia di chilometri, quando invece c' era la disponibilità di scuole in prossimità! - facebook.com facebook