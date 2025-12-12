Disney accusa Google di violazione del copyright tramite l’IA

Disney ha accusato Google di violazione del copyright attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, poche ore dopo aver annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI. La controversia riguarda il software Sora, capace di ricreare con l'IA oltre 200 personaggi, sollevando questioni legali e di proprietà intellettuale nel settore tecnologico e dell'intrattenimento.

Poche ore dopo aver annunciato un investimento da 1 miliardo di dollari in OpenAI, consentendo al software Sora di poter ricreare con l'IA più di 200 personaggi, Disney ha attaccato Google. La major ha infatti accusato il gigante hi-tech di violazione massiccia del copyright per aver sfruttato, senza autorizzazione, immagini e video protetti dal diritto d'autore per addestrare i suoi modelli e servizi di intelligenza artificiale. In una lettera di diffida recapitata al consulente generale di Mountain View, ha intimato lo stop immediato, parlando anche di sfruttamento del materiale a livello commerciale.

