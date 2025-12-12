Disegni progetti e stampe Al Fai l’archivio Portaluppi

Al Fai, è stato inaugurato l'archivio dedicato a Piero Portaluppi, l'architetto simbolo della borghesia milanese. Con i suoi disegni, progetti e stampe, l'archivio conserva l'eredità di uno dei più rappresentativi interpreti dello stile discreto, raffinato e ironico che caratterizza il modo di essere di Milano.

È stato Piero Portaluppi l’architetto della borghesia milanese, materializzando quel modo tutto meneghino di essere: discreto, raffinato, ironico, lievemente decadente. Suoi clienti, i Borletti, i Fossati, i Crespi. Da lui progettata nel 1932 anche Villa Necchi Campiglio in via Mozart, con soluzioni tecnologiche d’avanguardia per l’epoca (portineria separata, piscina privata, tunnel di servizio, ascensore interno) e in uno stile unico e distintivo. Donata nel 2001 dalle sorelle Necchi al FAI. Che l’ha eletta a esemplare casa-museo, visitata da oltre 80.000 persone all’anno. E ora si appresta ad accogliere in uno spazio apposito il prezioso archivio del Portaluppi al FAI conferito, in accordo con le competenti Soprintendenze: 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

