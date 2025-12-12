Disegni progetti e stampe Al Fai l’archivio Portaluppi

Al Fai, è stato inaugurato l'archivio dedicato a Piero Portaluppi, l'architetto simbolo della borghesia milanese. Con i suoi disegni, progetti e stampe, l'archivio conserva l'eredità di uno dei più rappresentativi interpreti dello stile discreto, raffinato e ironico che caratterizza il modo di essere di Milano.

È stato Piero Portaluppi l’architetto della borghesia milanese, materializzando quel modo tutto meneghino di essere: discreto, raffinato, ironico, lievemente decadente. Suoi clienti, i Borletti, i Fossati, i Crespi. Da lui progettata nel 1932 anche Villa Necchi Campiglio in via Mozart, con soluzioni tecnologiche d’avanguardia per l’epoca (portineria separata, piscina privata, tunnel di servizio, ascensore interno) e in uno stile unico e distintivo. Donata nel 2001 dalle sorelle Necchi al FAI. Che l’ha eletta a esemplare casa-museo, visitata da oltre 80.000 persone all’anno. E ora si appresta ad accogliere in uno spazio apposito il prezioso archivio del Portaluppi al FAI conferito, in accordo con le competenti Soprintendenze: 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disegni, progetti e stampe. Al Fai l’archivio Portaluppi

Quanto è facile la stampa 3D per un principiante?

Video Quanto è facile la stampa 3D per un principiante? Video Quanto è facile la stampa 3D per un principiante?

Cerca Video Caricamento del Video...

Introducete Maria nei vostri affari, nei vostri disegni. Introducetela nei vostri pensieri. Fatela diventare non solo coinquilina di casa vostra, ma anche la persona con cui confidare per prima tutti i vostri progetti. Don Tonino Bello - facebook.com Vai su Facebook

Disegni, progetti e stampe. Al Fai l’archivio Portaluppi - È stato Piero Portaluppi l’architetto della borghesia milanese, materializzando quel modo tutto meneghino di essere: discreto, raffinato, ironico, lievemente decadente. Lo riporta ilgiorno.it

Milano, al Fai il patrimonio della Fondazione Portaluppi: mobili, foto, disegni e carteggi del grande architetto - Geniale, ironico, ha firmato edifici prestigiosi e intere zone di Milano. Secondo leggo.it