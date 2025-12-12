Disabile al concerto di Marracash a Milano | Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato | il video

Edoardo Bonelli, un ragazzo disabile, ha condiviso sui social un episodio avvenuto al concerto di Marracash a Milano, dove gli è stato negato l'accesso alla Sky Box, nonostante avesse pagato il biglietto. L'incidente ha suscitato dibattito sui diritti di accesso e inclusione nelle manifestazioni pubbliche.

L'episodio è stato raccontato sui social da Edoardo Bonelli, un ragazzo disabile che si è ritrovato a discutere con gli addetti alla sicurezza all'ingresso dell'Unipol Forum di Milano. Fanpage.it Milano, la denuncia di Edoardo Bonelli al concerto di Marracash all'Unipol Forum: «Io, non ammesso all'area vip perché disabile» - Il racconto sui social di un ragazzo torinese è virale: «Avevo il biglietto per la SkyBox, che vale 2 mila euro, ma mi hanno bloccato». milano.corriere.it Ragazzo disabile respinto dall’area vip del Forum al concerto di Marracash: "Ho dovuto superare da solo la sicurezza per entrare" - Edoardo Bonelli, arrivato da Torino ad Assago per vedere il live del rapper, ha dovuto “combattere” per accedere allo Sky Box per cui aveva comprato il biglietto: “Volevano mandarmi in tribuna disabil ... msn.com Milano, la denuncia di Edoardo Bonelli al concerto di Marracash all'Unipol Forum: «Io, non ammesso all'area vip perché disabile» - facebook.com facebook

Marracash 25/06/2025 San siro concerto Milano stadio

Video Marracash 25/06/2025 San siro concerto Milano stadio Video Marracash 25/06/2025 San siro concerto Milano stadio