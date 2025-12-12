DIRETTA Tutte le notizie del 12 dicembre | rispunta la Juve per Frattesi

Ecco le ultime novità del 12 dicembre nel mondo del calcio: dalla possibile ripresa della Juventus per Frattesi alle altre notizie di giornata. Seguici per aggiornamenti in tempo reale su tutte le trattative e gli eventi più importanti del giorno su Calciomercato.it.

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, venerdì 12 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale. Frattesi, rispunta la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 09:29 12 Dicembre Roma avanti sul Milan per Zirkzee. Zirkzee: Roma in vantaggio sul Milan! 09:18 12 Dicembre Frattesi: rispunta la Juve. Tuttosport rilancia la pista Frattesi per la Juve. Contatti tra il club bianconero e l’agente del classe ’99 ai margini dell’Inter di Chivu. Operazione difficilissima a gennaio. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

