Diretta | Kiev pronta ad accettare zona demilitarizzata Mosca porta in tribunale l' Ue sui beni congelati

Kiev si prepara ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass sotto supervisione internazionale, secondo fonti francesi. Questa proposta rappresenta un punto di svolta nei negoziati tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Nel frattempo, Mosca ha deciso di portare in tribunale l’Unione Europea sui beni congelati, segnando una giornata decisiva sul fronte diplomatico del conflitto.

Giornata cruciale sul fronte diplomatico della guerra: Kiev, secondo fonti francesi, sarebbe pronta ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass sotto supervisione internazionale, segnando una svolta nei negoziati con Usa e Russia. Intanto Mosca lancia una causa contro Euroclear sugli asset congelati, prosegue la pressione militare con nuovi attacchi su Odessa, e Donald Trump ribadisce che Washington vuole guidare le trattative per evitare una possibile escalation globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it