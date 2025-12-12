Dino Fava | Lucca non è da Napoli avrebbe dovuto fare uno step intermedio

Dino Fava analizza il trasferimento di Lorenzo Lucca dal Udinese al Napoli, esprimendo opinioni sulla sua evoluzione e sui possibili passaggi di carriera. L’ex calciatore offre il suo punto di vista sulla crescita del giovane attaccante, sottolineando alcune considerazioni sul percorso fatto e su quello che avrebbe potuto fare per raggiungere al meglio il livello desiderato.

L’ex calciatore di Napoli e Udinese Dino Fava ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli in merito a Lorenzo Lucca, che proprio quest’estate si è trasferito dal club friulano a quello azzurro. Le parole di Fava su Lucca e il Napoli. «Il Napoli non deve avere l’approccio alla partita come mercoledì, penso sia stato tra i peggiori, mai avevo visto così tanti errori. Ma Conte sicuramente avrà parlato alla squadra. Io avrei fatto riposare qualche giocatore perché in alcuni ruoli i sostituti ci sono. Forse Conte in allenamento aveva visto che alcuni stavano ancora bene. Lucca? Inizialmente non ero favorevole al suo arrivo. Ilnapolista.it

