Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold | Sviluppi dell' inchiesta sull' urbanistica di Milano

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 12 dicembre 2025, Alessandro Da Rold approfondisce gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano e analizza i possibili candidati per la successione a Sala. Un approfondimento sulle questioni che stanno scuotendo la città e le prospettive future nel panorama politico locale.

Ecco #DimmiLaVerità del 12 dicembre 2025. Il nostro Alessandro Da Rold ci rivela gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano e i papabili per il dopo Sala. Laverita.info A volte basta un attimo di silenzio per vedere la verità che avevi davanti da sempre. 3nema – Ora So Chi Sei Il nuovo singolo è fuori ora. Ascoltalo e dimmi cosa ti trasmette. #3nema #OraSoChiSei #NuovoSingolo #MusicaItaliana #Inquietudine #NewMusic - facebook.com facebook Il mio intervento al podcast Dimmi La Verità con Carlo Tarallo. Si è parlato della manovra economica, riforma della giustizia e sulla situazione politica attuale. laverita.info/bonetti-azione… x.com © Laverita.info - Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold: «Sviluppi dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano»