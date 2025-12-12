Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold | Sviluppi dell' inchiesta sull' urbanistica di Milano

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 12 dicembre 2025, Alessandro Da Rold approfondisce gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano e analizza i possibili candidati per la successione a Sala. Un approfondimento sulle questioni che stanno scuotendo la città e le prospettive future nel panorama politico locale.

