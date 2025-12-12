Dimmelo sottovoce | crescere significa anche scegliere cosa lasciare andare

Dimmelo sottovoce è un film del 2025 diretto da Denis Rovira van Boekholt, con un cast di talento tra cui Andrés Velencoso e Alícia Falcó. L’opera esplora il tema della crescita personale attraverso scelte di lasciar andare, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo sulle sfide del cambiamento.

Il film: Dimmelo sottovoce, 2025. Diretto da: Denis Rovira van Boekholt. Cast: Andrés Velencoso, Alícia Falcó, Celia Freijeiro, Patricia Vico. Genere: Commedia romantica. Durata: 1 ora e 57 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Kamila si è costruita una vita solida e indipendente, ma il ritorno di due figure centrali del suo passato rimette tutto in discussione. A chi è consigliato? A chi ama i film romantici più introspettivi che spettacolari, dove contano i personaggi più dei colpi di scena. Ideale per chi cerca storie emotive, intime e riconoscibili. Su Prime Video dal 12 dicembre 2025 arriva Dimmelo sottovoce, adattamento cinematografico del romanzo Dímelo bajito dell’autrice Mercedes Ron, già celebre per la saga Culpables e amatissima dal pubblico young adult internazionale. Cinemaserietv.it Segnate questa data: 12 dicembre 2025! Se avete amato la trilogia È colpa mia, È colpa tua, È colpa nostra, preparatevi a una nuova storia capace di far battere il cuore. Prime Video porta sullo schermo Dimmelo Sottovoce, il primo capitolo della serie Tell Me - facebook.com facebook © Cinemaserietv.it - Dimmelo sottovoce: crescere significa anche scegliere cosa lasciare andare

