Dimenticate Scream 7 | arriva il sequel di Ready or Not e sembra decisamente meglio

Un nuovo capitolo si affaccia nel panorama horror: il sequel di Ready or Not promette di superare le aspettative e di offrire un'esperienza cinematografica più coinvolgente rispetto ai recenti Scream. I fan attendono con curiosità questa pellicola, che sembra destinata a distinguersi per intensità e originalità.

Anche per i fan più accaniti di Ghostface, Scream 7 sembra già migliore rispetto a Scream (2022) e Scream VI, che erano stati presentati come veri e propri eventi. Il film cerca chiaramente di essere il culmine di tutto ciò che è venuto prima, oltre a proporsi come uno slasher più sobrio, non diversamente dal film originale; tuttavia finisce per apparire più come un'inversione di rotta, dopo che il quinto e il sesto capitolo avevano rappresentato un passaggio di testimone. Non fraintendeteci: qualsiasi film con Ghostface è emozionante, perché cercare di indovinare chi si nasconde dietro la maschera lo è sempre.