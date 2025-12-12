Dimenticate Scream 7 | arriva il sequel di Ready or Not e sembra decisamente meglio
Un nuovo capitolo si affaccia nel panorama horror: il sequel di Ready or Not promette di superare le aspettative e di offrire un'esperienza cinematografica più coinvolgente rispetto ai recenti Scream. I fan attendono con curiosità questa pellicola, che sembra destinata a distinguersi per intensità e originalità.
Anche per i fan più accaniti di Ghostface, Scream 7 sembra già migliore rispetto a Scream (2022) e Scream VI, che erano stati presentati come veri e propri eventi. Il film cerca chiaramente di essere il culmine di tutto ciò che è venuto prima, oltre a proporsi come uno slasher più sobrio, non diversamente dal film originale; tuttavia finisce per apparire più come un’inversione di rotta, dopo che il quinto e il sesto capitolo avevano rappresentato un passaggio di testimone. Non fraintendeteci: qualsiasi film con Ghostface è emozionante, perché cercare di indovinare chi si nasconde dietro la maschera lo è sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
“Fingo che non mi importi se alla gente non piaccio, ma nel profondo…in realtà mi piace.” #wednesday
Today is a very special day Paul Lidel's Scream Therapy is #1 in the Rock in Heavy Metal division with our distro Select-o-hits & #6 in the TOP 50 top sales, and the album drops today in all digital platforms including Spotify below: https://open.spotify.com/albu - facebook.com Vai su Facebook
Scream 7, Matthew Lillard aspettava da anni quella telefonata dal franchise - Matthew Lillard ha affrontato il suo ritorno in Scream 7 e raccontato della telefonata ricevuta dal regista, una chiacchierata che attendeva da anni. Come scrive comingsoon.it