Diga di Vetto nasce il tavolo istituzionale | Valorizza le voci dei Comuni

È stato istituito il tavolo di confronto sulla Diga di Vetto, con l'obiettivo di coinvolgere i Comuni e valorizzare le diverse voci del territorio. L'iniziativa mira a promuovere un dibattito pubblico serio e leale, favorendo un dialogo partecipato e informato sul progetto e sulle sue implicazioni.

"Intendiamo contribuire al processo di Dibattito Pubblico: insieme, con serietà e lealtà istituzionale". Nasce il Tavolo istituzionale di coordinamento sulla diga di Vetto, istituito dalla Provincia, dai Comuni del distretto Val d’Enza, e dei territori montani a monte del bacino del torrente (Vetto e Ventasso). L’iniziativa va in parallelo all’avvio della fase di Dibattito Pubblico sulle alternative progettuali, promosso dalla Bonifica, e al percorso commissariale per la realizzazione dell’opera. Il tavolo, spiega il presidente Giorgio Zanni, funge da strumento di lavoro stabile tra le amministrazioni locali per organizzare e rafforzare la loro partecipazione ai percorsi formali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, nasce il tavolo istituzionale: "Valorizza le voci dei Comuni"

Progetto della Diga di Vetto

