Difendo Sommer | se fa bene è esperto se sbaglia è vecchio Accadeva pure a me

L'articolo esplora il ruolo e la percezione di Sommer nel calcio, evidenziando sia i suoi successi che le sfide. Con un record di 1180 minuti senza subire gol in A e oltre 400 partite tra Torino e Napoli, il portiere si distingue per le sue prestazioni, ma spesso è soggetto a giudizi contrastanti che riflettono la complessità della sua figura.

Con 1180 minuti di inviolabilità, ha il record di imbattibilità interna in A e oltre 400 partite tra Torino e Napoli. Poi una carriera da allenatore dei portieri dell'Inter, che ha anche guidato in due brevi parentesi, e un ruolo attivo con le Nazionali giovanili: il Giaguaro Luciano Castellini oggi soffia su 80 candeline. Chi è il Castellini di oggi, in Serie A? «Il migliore è quello che sa tirare fuori l'istinto quando serve, nonostante i nuovi allenamenti soffochino questa caratteristica». Il destino dei portieri è di essere sempre più dei difensori aggiunti? «Credo che sia una moda da cui fra due o tre anni si tornerà indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Difendo Sommer: se fa bene è esperto, se sbaglia è vecchio. Accadeva pure a me"

