Dietro il San Domenico un magazzino fatiscente era diventato un dormitorio | sgomberati due immigrati

Nel cuore del centro storico, un magazzino abbandonato dietro via San Domenico era stato riadattato in un dormitorio improvvisato. Dopo alcune settimane di utilizzo, le autorità hanno effettuato uno sgombero, recuperando il locale e assicurando una soluzione più idonea per chi ne aveva fatto uso.

Un magazzino della zona San Domenico, nel centro storico, era stato trasformato da alcune settimane in un dormitorio di fortuna. La situazione è emersa a seguito di una segnalazione pervenuta al Comando di Polizia locale, che ha attivato un intervento di verifica nelle prime ore del mattino di.

