Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada | ritrovate in container al Porto di Salerno

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono state ritrovate nel porto di Salerno, nascoste in container diretti in Guinea. L'intervento della polizia canadese ha permesso di intercettare il carico, contribuendo a svelare un traffico internazionale di veicoli rubati. Un’importante operazione di contrasto al crimine transnazionale.

Le auto, risultate oggetto di furto in Canada, erano dirette in Guinea: sono state intercettata al Porto di Salerno grazie a una segnalazione della polizia canadese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

