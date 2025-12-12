Dicevano | meglio un tetto che nulla ma la casa danneggiata dai raid crolla per le piogge | famiglia muore a Gaza

Una famiglia a Gaza, intenta a ripararsi sotto le macerie di una casa danneggiata dai raid, ha perso la vita a causa di un ulteriore crollo provocato dalle intense piogge e raffiche di vento. Un dramma che evidenzia la vulnerabilità e le conseguenze delle condizioni di conflitto e deterioramento delle abitazioni in questa regione.

Si stavano riparando sotto le macerie di una casa, ma le forti piogge e il vento le hanno fatte crollare. Wissam Badran, 12 anni, è l'unico sopravvissuto di 8 persone. A Fanpage.it parla lo zio di Wissam: "Tutti gli altri sono morti".

