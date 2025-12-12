Diana Canevarolo morta a Vicenza il legale | Ferita compatibile con corpo contundente

Diana Canevarolo è deceduta a Vicenza in circostanze ancora da chiarire. Secondo il legale della famiglia, la ferita alla testa sarebbe compatibile con un corpo contundente, sollevando dubbi sulla dinamica dell’incidente e aprendo un’indagine sulle cause del decesso.

Una ferita alla testa che, secondo il legale della famiglia, non sarebbe compatibile con una semplice caduta. È uno degli elementi al vaglio degli investigatori sulla vicenda di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata agonizzante alle 5.30 del 4 dicembre davanti alla sua abitazione di via Zara, a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, e morta due giorni dopo all’ospedale San Bortolo. Le indagini sono in corso e il procedimento è stato aperto per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti. “Per conoscere gli esiti ufficiali dell’autopsia serviranno circa 60 giorni – spiega a LaPresse l’avvocato Cesare Dal Maso, che assiste il compagno e il figlio della vittima – ma ho assistito all’esame e, captando alcune osservazioni del medico legale, ho notato una ferita lacero-contusa importante nella parte inferiore sinistra del cranio. Lapresse.it

