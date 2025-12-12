Di Stefano Pd sulla ciclostazione di Porta Nuova | Masci in Svezia per il meeting sulla sostenibilità chiude la struttura
Michela Di Stefano, consigliera comunale del Pd, critica duramente il sindaco Masci per la chiusura della ciclostazione di Porta Nuova, decisa dal Comune non rinnovando l’accordo di cessione dei locali. La Di Stefano, dal meeting di Malmo sulla sostenibilità, denuncia la sospensione di un servizio importante per la mobilità urbana, sollevando questioni sulla gestione delle infrastrutture ciclabili in città.
Duro attacco della consigliera comunale del Pd Michela Di Stefano al sindaco Masci in merito alla chiusura della ciclostazione di Porta Nuova dopo la decisione del Comune di non rinnovare l'accordo di cessione dei locali:"Direttamente dal meeting di Malmo, in Svezia, sullo sviluppo urbano. Ilpescara.it??DECISA?? la chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar "Sotto un treno"
