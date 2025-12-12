Di Carlo | Settimana fondamentale vogliamo tornare alla vittoria

Il coach dell’Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, sottolinea l'importanza di questa settimana di preparazione in vista della sfida contro l’Unieuro Forlì. Dopo un periodo caratterizzato da pochi impegni, i biancoverdi si concentrano per tornare alla vittoria e consolidare la loro posizione in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Finalmente una settimana piena di lavoro per preparare una partita. Un fattore tutt’altro che scontato in questa fase della stagione, come sottolinea il coach dell ’Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, alla vigilia della sfida contro l’ Unieuro Forlì. “Poter avere una settimana intera per allenarsi è tanta roba, soprattutto nel momento che stiamo vivendo – spiega il tecnico –. C’è stato un cambio di allenatore qualche settimana fa e avevamo bisogno di tempo. Mi auguro che anche in futuro si possano creare le condizioni per far crescere la squadra e darle un’identità sempre più chiara”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it