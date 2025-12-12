Deutsche Bahn Byd e il paradosso del de-risking europeo

L'articolo analizza il paradosso del de-risking europeo attraverso il caso di Deutsche Bahn e Byd, evidenziando le contraddizioni tra le dichiarazioni dei governi occidentali sulla Cina e le loro azioni concrete. Un tema che svela le complessità delle strategie di sicurezza e investimento nel contesto geopolitico attuale.

C'è una differenza fondamentale, spesso tracciata lungo le linee della contraddizione tra ciò che i governi occidentali dicono sulla Cina e ciò che fanno davvero. Come i fatti della Deutsche Bahn, pronta ad acquistare centinaia di autobus elettrici dal colosso cinese Byd dopo aver già scelto Huawei per parti della propria infrastruttura It. Secondo la stampa tedesca, la compagnia ferroviaria interamente controllata dallo Stato sarebbe orientata ad acquistare fino a 700 bus elettrici di fabbricazione cinese, ritenuti molto più competitivi sul piano dei costi rispetto alle offerte di produttori europei.

