Detroit Pistons | duri cattivi e vincenti

I Detroit Pistons, noti per il loro stile di gioco aggressivo e la forte mentalità, si sono fatti un nome come una delle squadre più duri e vincenti della NBA. Con un approccio che richiama le squadre dei

«Questa squadra è stata costruita in modo simile ai Pistons dei Bad Boys e a quelli della mia epoca». Con queste parole Rick Carlisle, allenatore degli Indiana Pacers e ultimo finalista a Est, ha benedetto questa versione dei Detroit Pistons costruita, sempre per usare le sue parole, «sulla fisicità, la tenacia, la profondità; sono lo specchio della personalità della città». È la storia di questa franchigia che ci dice come abbia funzionato davvero solo quando si è calata nel ruolo dei cattivi. I più duri, i più aggressivi, i più determinati in campo. Quando gli hanno chiesto cosa ha reso i suoi Pistons la miglior squadra a Est, J. Ultimouomo.com