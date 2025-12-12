Un detenuto si è dato alla fuga dall’ospedale di Rimini durante una visita medica, scatenando una vasta caccia all’uomo. L’evasione, avvenuta il 12 dicembre 2025, ha portato le forze dell’ordine a concentrarsi sulla ricerca dell’individuo, che si è diretto verso il mare. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Rimini, 12 dicembre 2025 – Detenuto, si deve sottoporre a una visita medica in ospedale. E ne approfitta per scappare. È evaso così dall’ospedale di Rimini questa mattina, circa un’ora fa, Salaheddine Khald, 38 anni, di nazionalità marocchina. Il 38enne, senza fissa dimora, era stato arrestato proprio ieri, per cumulo di pena, in uno stabile abbandonato da anni. È in carcere per rapina e falsificazione di documenti. Fine pena luglio 2029. L’aggressione alla scorta e la fuga. Dopo l’arresto eseguito ieri, il detenuto è stato posto nel carcere di Rimini. E questa mattina è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi a un esame ai raggi. Ilrestodelcarlino.it

Detenuto evade dall’ospedale di Rimini, è caccia all’uomo: scappato verso il mare

Detenuto evade dall’ospedale di Rimini, è caccia all’uomo: scappato verso il mare - Salaheddine Khald, 38 anni di origine marocchina, ha aggredito gli agenti della scorta che lo avevano accompagnato a una visita medica. ilrestodelcarlino.it

Rimini: detenuto evade dopo essere stato portato in ospedale - Un detenuto della Casa Circondariale di Rimini è evaso in mattinata dall’ospedale civile della città, dov’era stato condotto per una visita urgente. altarimini.it

Detenuto evade dal carcere per la quarta volta, fuga da film https://nap.li/dEam - facebook.com facebook

Detenuto evade dal carcere di Opera: ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola annodate milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com