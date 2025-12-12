Detenuta trovata morta a Rebibbia | indagini in corso

Nella notte, all’interno della sezione femminile del carcere di Rebibbia, è stata trovata morta una detenuta. Le circostanze del decesso sono al centro delle indagini in corso, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.

Una morte ancora senza spiegazioni. Nella notte, all'interno della sezione femminile del carcere di Rebibbia, è deceduta una detenuta in circostanze ancora da accertare. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ulteriori sulla dinamica dell'evento. Le indagini. La Polizia Penitenziaria ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte. Eventi sospesi e momento di raccoglimento. A seguito dell'episodio, sono stati rinviati a data da destinarsi i Giochi della Speranza, iniziativa organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) e dalla rete di magistrati Sport e Legalità, con l'obiettivo di promuovere attività sportive negli istituti di detenzione.

