Derubato del telefono guardia giurata spara in aria diversi colpi | ricercato il presunto aggressore

Un uomo è stato derubato del telefono questa mattina in via Montichiari, a Milano, vicino alla fermata QT8 della metropolitana. La guardia giurata, intervenuta durante l'aggressione, ha sparato in aria diversi colpi. Attualmente è in corso la ricerca del presunto aggressore.

L'episodio si è verificato oggi alle prime ore del giorno in via Montichiari a Milano, nei pressi della fermata metropolitana QT8.

