Derubato del telefono guardia giurata spara in aria diversi colpi | ricercato il presunto aggressore

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato derubato del telefono questa mattina in via Montichiari, a Milano, vicino alla fermata QT8 della metropolitana. La guardia giurata, intervenuta durante l'aggressione, ha sparato in aria diversi colpi. Attualmente è in corso la ricerca del presunto aggressore.

L'episodio si è verificato oggi alle prime ore del giorno in via Montichiari a Milano, nei pressi della fermata metropolitana QT8. Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

derubato telefono guardia giurataDerubato del telefono guardia giurata spara in aria diversi colpi: ricercato il presunto aggressore - L'episodio si è verificato oggi alle prime ore del giorno in via Montichiari a Milano, nei pressi della fermata metropolitana QT8 ... fanpage.it

derubato telefono guardia giurataFurto del borsello a una guardia giurata: ritrovato senza la pistola - L’uomo, libero dal servizio e in vacanza per alcuni giorni in città, ha denunciato ai carabinieri di essere stato derubato ... livesicilia.it

Immagine generica

ARRESTO borseggiatrici metro di Milano in diretta

Video ARRESTO borseggiatrici metro di Milano in diretta