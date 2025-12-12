Deportato per errore e accusato senza prove dopo 9 mesi rilasciato Abrego Garcia | il colpo alla politica Ice di Trump

Kilmar Armando Abrego Garcia, 30enne salvadoregno, è stato deportato per errore e accusato senza prove, trascorrendo 9 mesi in carcere prima del rilascio in Pennsylvania. Il suo caso ha acceso le proteste contro le politiche di immigrazione dell’amministrazione Trump e ha rappresentato un simbolo delle controversie legate alle operazioni ICE.

È stato rilasciato da una prigione in Pennsylvania Kilmar Armando Abrego Garcia, il 30enne salvadoregno che negli scorsi mesi era diventato il caso simbolo delle proteste contro gli arresti dell’Ice, le forze anti-immigrazione americane. Secondo un giudice del Maryland, dove l’uomo vive ed è finalmente potuto tornare a casa, l’amministrazioane Trump non avrebbe avuto le carte in regola per ordinare la deportazione dell’uomo. In particolare, secondo la togata Paola Xinis, mancherebbe l’ordine formale che richieda l’espulsione di Abrego Garcia fuori dai confini americani. La Casa Bianca, che aveva descritto il caso del 30enne come emblematico dell’efficienza alla lotta contro le migrazioni irregolari e le gang sudamericane, diffondendo fake news sul suo conto, ha già promesso di fare appello. 🔗 Leggi su Open.online

Deportato per errore e accusato senza prove, dopo 9 mesi rilasciato Abrego Garcia: il colpo alla politica “Ice” di Trump - È stato rilasciato da una prigione in Pennsylvania Kilmar Armando Abrego Garcia, il 30enne salvadoregno che negli scorsi mesi era diventato caso simbolo delle proteste contro gli arresti dell’Ice ... Segnala open.online

Desitdown News (Prisons begin extra checks after migrant released in error) #desitdown #news

Video Desitdown News (Prisons begin extra checks after migrant released in error) #desitdown #news Video Desitdown News (Prisons begin extra checks after migrant released in error) #desitdown #news