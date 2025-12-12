Denuncia l' estorsione ai suoi danni mentre è alla Polizia arriva l' ennesima richiesta via Whatsapp

Una recente operazione della Polizia di Pisa ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, accusato di aver estorto circa 50mila euro a un imprenditore locale nel corso di un anno. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza mentre riceveva via WhatsApp una nuova richiesta di denaro, evidenziando la gravità del suo comportamento criminoso.

