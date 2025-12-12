Dentro il corteo dello sciopero Cgil a Bologna | La peggiore manovra finanziaria del governo Meloni | FOTO e VIDEO

Bologna si ferma con uno sciopero generale indetto dalla Cgil, manifestando contro la legge di bilancio del governo Meloni. Il corteo evidenzia il dissenso dei lavoratori e dei cittadini verso le misure finanziarie considerate le più dure e controverse dell’attuale governo, coinvolgendo diverse categorie e portando in piazza una forte richiesta di cambiamento.

Bologna si ferma per lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni. Nelle prime ore della mattina circa cinquemila persone si sono ritrovate in piazza XX Settembre, da dove è partito il corteo che ha attraversato i viali, via Irnerio e via Marconi, fino ad. Bolognatoday.it

