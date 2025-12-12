Demolito il viadotto Paranza sulla superstrada Orte-Viterbo | è stato fatto esplodere | VIDEO

È stato demolito il viadotto Paranza sulla superstrada Orte-Viterbo, con un'operazione spettacolare che ha coinvolto l'esplosione di otto impalcati. L'uso di migliaia di microcariche ha provocato una serie di esplosioni, creando una grande nube di fumo e permettendo la demolizione della corsia verso Viterbo della strada statale 675.

